2019-02-11T12:32:34+03:00
Общество

В Омске поймали дворника-наркокурьера

Он делал закладки в разных частях города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали дворника-наркокурьераВ Омске поймали дворника-наркокурьераФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сотрудники омского наркоконтроля выяснили, что дворник в одном из дворов Кировского округа занимается распространением наркотиков. Опасаясь, что мужчина может уйти от полицейских на машине, его поехали задерживать сотрудники спецназа «Гром». Дворника поймали как раз, когда он делал тайник с наркотиками на улице Рокоссовского. У него нашли 19 свертков с наркотическим средством MDMA весом около 50 граммов и 1 грамм кокаина.

Наркотики он хранил рядом со сторожкой Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Наркотики он хранил рядом со сторожкойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Выяснилось, что мужчина работал курьером-закладчиком в одном из интернет-магазинов. Он получал оптовые партии наркотиков, а затем разбивал их на более мелкие и делал закладки. Наркотики он хранил у сторожки, возле работы. В полиции сообщили, что мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи пытаются выйти на всех сообщников мужчины, а также на интернет-магазин, где он работал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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