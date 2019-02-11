Власти пообещали до вечера устранить коммунальные аварии в Омске

11 Февр. 11:07 2019-02-11T11:08:56+03:00

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В социальных сетях омичи сообщают об еще одной коммунальной аварии, которая произошла в центре Омска. На улице Щербанева, недалеко от музыкального театра очевидцы сфотографировали затопленные улицы. Как пишут омичи, на улице прорвало трубу, а специалисты «Омскводоканала» уже работают над устранением аварии.

Очевидцы пишут, что в близлежащих домах временно отключили воду. Пока улица не превратилась в каток, на место аварии выехали коммунальщики, которые должны очистить дорогу от наледи. Из-за аварии на Щербанева залило не только дорогу, но дворы, где стоят припаркованные автомобили.

Водой затопило дворыФото: vk.com

Фото: vk.com

Напомним, что это уже третья коммунальная авария за утро в Омске. Ранее очевидцы сообщали о потопе на проспекте Карла Маркса и аварии на улице Кирова. Власти планируют завершить ремонтные работы на всех участках только к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU