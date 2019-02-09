На мосту в Омске столкнулись 6 машин: одна из них - «Яндекс. Такси»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-09T12:31:35+03:00

У двух авто от столкновения оторвало колеса

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Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 9 февраля, утром. На Ленинградском мосту столкнулись сразу шесть автомобилей.

- ДТП случилось в 7 утра, - сообщает подписчик публика «ЧП Омск», выложивший видео индидента. - В результате аварии у двух машин оторвало колеса. Не обошлось без «Яндекс. Такси».

О пострадавших не сообщается, материальный ущерб еще предстоит установить. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Напомним, не так давно в пресс-службе этой транспортной компании рассказали, что будут мониторить поведение водителей за рулем онлайн. Самых злостных нарушителей обещали больше не брать на работу в службу такси.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU