2019-02-09T12:31:35+03:00
Происшествия

На мосту в Омске столкнулись 6 машин: одна из них - «Яндекс. Такси»

У двух авто от столкновения оторвало колеса
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 9 февраля, утром. На Ленинградском мосту столкнулись сразу шесть автомобилей.

- ДТП случилось в 7 утра, - сообщает подписчик публика «ЧП Омск», выложивший видео индидента. - В результате аварии у двух машин оторвало колеса. Не обошлось без «Яндекс. Такси».

О пострадавших не сообщается, материальный ущерб еще предстоит установить. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Напомним, не так давно в пресс-службе этой транспортной компании рассказали, что будут мониторить поведение водителей за рулем онлайн. Самых злостных нарушителей обещали больше не брать на работу в службу такси.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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