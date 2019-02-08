Омичи пожаловались на сугробы и наледь на стенах подъезда

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-08T14:19:11+03:00

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В социальных сетях один из жильцов дома по адресу выложил устрашающие фото своего подъезда в городке Нефтяников. В третьем подъезде дома по адресу 50 лет Профсоюзов, 81 настоящее снежное королевство. Окна, потолок и лестницы обросли огромным слоем льда и инея, превратив подъезд в резиденцию Деда Мороза. По всей видимости, в подъезде кто-то открыл окно или стекло там и вовсе отсутствует, поэтому в сильные морозы и образовалось столько наледи. Последнюю неделю в Омске столбик термометра держится на отметке -30…-38 градусов.

- Кай, Герда и Снежная королева к вам не переезжали? - пишут омичи в комментариях к фото.

Жильцы называют свой подъезд «резиденцией Деда Мороза»Фото: vk.com

Фото: vk.com

Впрочем, вместо жалоб в социальных сетях омичам советуют обратиться в управляющую компанию – так проблему устранят быстрее. Некоторые жители города посоветовали водить экскурсии в этот подъезд или подождать до весны, пока все не растает.

ИСТОЧНИК KP.RU