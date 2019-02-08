2019-02-08T13:37:12+03:00
Происшествия

В Омске накрыли подпольную точку по продаже алкоголя

У предпринимательницы изъяли 300 бутылок с настойкой «Боярышника»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске накрыли подпольную точку по продаже алкоголяВ Омске накрыли подпольную точку по продаже алкоголяФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Сотрудникам полиции пришлось наведаться с контрольной закупкой в киоск по улице Ермолаева в Чкаловском поселке. Местные жители стали жаловаться стражам порядка на то, что рядом с киоском много асоциальных жителей и пьяниц. Оказалось, что 53-летняя «предпринимательница», которая даже не имела разрешения на торговлю, продавала местным паленый алкоголь и разные спиртосодержащие настойки, в том числе и печально известный «Боярышник».

Ларек был популярен среди местных жителей Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ларек был популярен среди местных жителейФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, ни на одной бутылке с алкоголем не было акцизных марок, а также разрешающих документов. У женщины изъяли 35 бутылок с алкоголем, 40 литров разной спиртосодержащей продукции, а также 300 бутылочек с настойкой «Боярышника».

Примечательно, что женщине грозит всего лишь штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24