В Омске накрыли подпольную точку по продаже алкоголя

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-08T13:37:12+03:00

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Сотрудникам полиции пришлось наведаться с контрольной закупкой в киоск по улице Ермолаева в Чкаловском поселке. Местные жители стали жаловаться стражам порядка на то, что рядом с киоском много асоциальных жителей и пьяниц. Оказалось, что 53-летняя «предпринимательница», которая даже не имела разрешения на торговлю, продавала местным паленый алкоголь и разные спиртосодержащие настойки, в том числе и печально известный «Боярышник».

Ларек был популярен среди местных жителейФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, ни на одной бутылке с алкоголем не было акцизных марок, а также разрешающих документов. У женщины изъяли 35 бутылок с алкоголем, 40 литров разной спиртосодержащей продукции, а также 300 бутылочек с настойкой «Боярышника».

Примечательно, что женщине грозит всего лишь штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом».

ИСТОЧНИК KP.RU