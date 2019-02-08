Омский таксист разгуливал в -37 в шортах

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-08T13:20:48+03:00

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Маршрутчик-модель Артем Белозеров, видимо, немного сменил профиль деятельности и устроился на работу в «Яндекс. Такси». Но улыбчивый молодой человек не перестал удивлять горожан. Накануне омичей озадачило фото, сделанное на одной из заправок. На нем стоящий вполоборота мужчина, как ни в чем ни бывало заправляет свое авто. Все бы ничего, только на улице было -37, а водитель стоял в шортах и пляжных сланцах.

Фото выложили сразу в несколько пабликов в соцсетях и многие комментаторы даже предположили, что это фотошоп. Другие заметили на заднем фоне зеленые деревья и предположили, что фото сделано летом. Но при внимательном рассмотрении выяснилось, что на улице все-таки зима, а на снимок попали вечнозеленые сосны.

Все сомнения развеял сам Белозеров, который написал в комментариях, что это точно был он и фото сделано накануне утром.

Кстати, в эти дни на улицах Омсках прохожие встретили еще одного настоящего сибиряка. Мужчина также преспокойно отправился за покупками в ближайший магазин в одних только шортах и тапочках.

Фото: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU