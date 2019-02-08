На пожаре под Омском, где погибли двое ребятишек, отец спас двоих детей

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-08T07:56:56+03:00

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Трагедия случилась накануне вечером в селе Явлено-Покровка Павлоградского района Омской области. В доме многодетной семьи случился страшный пожар. Отец в это время находился дома, и заметив огонь, он первым делом стал спасать детей. Вынести на улицу ему удалось только двух мальчиков, одному из которых всего 3 месяца, а второму 3 года. Когда он вернулся домой за двумя другими детьми, они уже задохнулись дымом – погибли 1,5 годовалый мальчик и 2,5-летняя девочка.

Молодой 24-летней мамы детей дома не было, никто из взрослых не пострадал. Сейчас двое мальчиков находятся в больнице – они успели надышаться угарным газом, однако их жизни уже ничего не угрожает. Многодетная семья характеризуется как положительная, сообщили в следкоме.

Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки, однако точную причину еще предстоит устанавливать.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU