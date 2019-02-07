После столкновения на трассе Омск - Тюмень две легковушки превратились в груду металла
Довольно устрашающие снимки последствий аварии на трассе Омск - Тюмень выложили в соцсети. Судя по фотографиям, водители двух легковушек, ехавшие во встречном направлении поздно заметили друг друга и не сумели избежать лобового столкновения.
В результате дорожно-транспортного происшествия одна из машин отлетела в кювет. Мужчину, сидевшего за рулем другой, зажало в салоне так, что вызволять его пришлось приехавшим на место спасателям. Оба авто после столкновения превратились в груду искореженного металла.
По предварительным данным, происшествие обошлось без погибших. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
Фото: vk.com/aomsk
Фото: vk.com/aomsk
Фото: vk.com/aomsk
Фото: vk.com/aomsk
Фото: vk.com/aomsk
Фото: vk.com/aomsk
ИСТОЧНИК KP.RU