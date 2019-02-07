Омичи жалуются на затопленную кипятком дорогу

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-07T08:19:30+03:00

Очевидцы рассказывают, что коммунальщики не могут справиться с последствиями аварии [видео]

Изменить размер текста: A A

Жители городка Нефтяников жалуются на коммунальную аварию, которая произошла еще на прошлой неделе. Залитую водой дорогу так и не расчистили, и она превратилась в настоящий каток. Местные жители рассказывают, что такая ситуация повторяется практически ежегодно - стоками непонятного происхождения заливает проезжую часть на десятки метров.

- На улице 22-го Апреля - угол 50 лет Октября затопило кипятком улицу, застревают машины, вонь стоит неимоверная, - рассказывает подписчик паблика «ЧП Омск». - Еще с субботы никто ничего не предпринял. Все службы сваливают друг на друга. И никому нет дела, что люди там один за одним застревают!

Фото: vk.com/chp55

Многие комментаторы поддержали автора поста и рассказали, что на этом участке стало опасно ездить - особенно в темное время суток.

- Вчера там колесо пробил и подкрылок оторвал! - негодует один из подписчиков группы. - Кому предъявить претензии, подскажите пожалуйста?

Залило дорогу кипятком.Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU