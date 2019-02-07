Омичи стали лучшими на Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-07T07:49:52+03:00

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В Омске подвели итоги второго заключительного дня Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту «Мемориал заслуженного тренера России Василия Иванкова».

Сегодня участникам предстояло преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями. Спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Чендакова закрепила за собой лидерство среди девушек, пробежав дистанцию за 15,99 секунд. Как и ее коллега по спорту Игорь Никулин из Ямало-Ненецкого автономного округа среди мужчин. Никулин показал лучший результат - 15,94 секунды. Все же личные достижения спортсменов оказались недостаточны для победы в общекомандном зачете.

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, омичи по сумме всех баллов стали лидерами. Победные секунды во многом принесли Алексей Пекарь, Руслан Возмилов, Евгения Андрушко. Команда Ханты-Мансийского автономного округа вторая. Замыкают тройку сильнейших спортсмены из Свердловской области.

На втором этапе соревнований среди девушек также отличились Оксана Юцюс и Екатерина Гусева из Приморского и Алтайского краев, показав второй и третий результаты. Достойно среди мужчин выступили спортсмены из Свердловской области и Забайкальского края Руслан Бовенко и Николай Волков, придя к финишу вторым и третьим.

В течение двух дней спортсмены из 16 регионов страны: Урала, Сибири и Дальнего Востока состязались в подъеме в окно учебной башни и преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями. Выполнив норматив, некоторые спортсмены получили звание мастер спорта и даже установили свой личный рекорд.

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU