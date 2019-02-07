Омич пожаловался, что у него расстреляли машину
Теперь автовладелец ищет виновника, чтобы наказать его
Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:
Судя по всему инцидент произошел из-за конфликта на дороге, случившегося накануне, 6 февраля.
- Ищем очевидцев того, как водитель черного автомобиля «Ниссан Икстрейл» произвел выстрел из оружия по водителю автомобиля «Тойота Спасио», около 17.00 в районе ТЦ «Магистраль» по улице Лукашевича. Помогите наказать неадеквата, - пожаловался автовладедец Куаныш Елеутаев в социальных сетях.
В качестве доказательства происшедшего мужчина выложил фото разбитых окон в своей машине.
Фото: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU