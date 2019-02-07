2019-02-07T07:33:57+03:00
Происшествия

Омич пожаловался, что у него расстреляли машину

Теперь автовладелец ищет виновника, чтобы наказать его
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Судя по всему инцидент произошел из-за конфликта на дороге, случившегося накануне, 6 февраля.

- Ищем очевидцев того, как водитель черного автомобиля «Ниссан Икстрейл» произвел выстрел из оружия по водителю автомобиля «Тойота Спасио», около 17.00 в районе ТЦ «Магистраль» по улице Лукашевича. Помогите наказать неадеквата, - пожаловался автовладедец Куаныш Елеутаев в социальных сетях.

В качестве доказательства происшедшего мужчина выложил фото разбитых окон в своей машине.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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