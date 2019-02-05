2019-02-05T09:49:29+03:00
Происшествия

В Омске грабители магазина врезались в светофор на угнанной машине

Перед этим они обчистили ларек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Парни из поселка угнали машину, уехали на ней в Омск и врезались в светофорПарни из поселка угнали машину, уехали на ней в Омск и врезались в светофорФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Молодой парень из поселка Марьяновка Омской области сломал стену в одном из магазинов поселка и украл оттуда пиво и сигареты. После этого на одной из улиц ему на глаза попалась машина, которая была не закрыта. Он угнал автомобиль «Дэу Нексия», а за руль попросил сесть своего 28-летнего друга. Вместе они уехали в Омск.

Перед этим они украли пиво и сигареты Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Перед этим они украли пиво и сигаретыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в Омске утром парни попали в аварию. Водитель не справился с управлением и влетел в светофорную опору на пересечении улиц Масленникова и Богдана хмельницкого. Там их и нашли полицейские, документов на машину у парней не было. На них сейчас завели уголовное дело по статье «Кража» и «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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