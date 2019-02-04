2019-02-04T12:28:35+03:00
Общество

МЧС предупреждает омичей об усилении морозов

В отдельных районах столбики термометров опустятся ниже -40 градусов
Анна МИКУЛА
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На Омскую область идут 40-градусные морозы.На Омскую область идут 40-градусные морозы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Омские спасатели разослали местным жителям смс с предупреждением о надвигающихся на регион аномальных морозах. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение. Людей просят сократить время пребывания на улице.

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 3 по 8 февраля в Омской области ожидается опасное явление: аномально холодная погода, местами сильный мороз. Минимальная температура воздуха составит 30-35 градусов ниже ноля, в отдельных районах до минус 40 и ниже.

- Силы и средства Главного управления МЧС России по Омской области готовы к реагированию каждую секунду, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Спасатели и вся специализированная техника находятся в полной боевой готовности к действиям по предназначению. Более 500 человек личного состава и 150 единиц техники ежесуточно заступают на дежурство.

Фото: пресс-служба областного МЧС

Фото: пресс-служба областного МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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