В Омске «Тойота», уходя от столкновения, чуть не влетела в дом

4 Февр. 09:57 2019-02-04T10:03:37+03:00

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Едва не закончилось трагически дорожно-транспортное происшествие в частном секторе Омска. Фото случившегося выложили в паблике «Инцидент Омск».

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По предположению очевидцев, паркетник уходил от столкновения с такси и едва не угодил в стоящий на обочине дом. Затормозив в нескольких метрах от стены постройки. машина буквально повисла на сугробе.

По предварительным данным, во время происшествия никто серьезно не пострадал, машины также не получили значительных повреждений. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Фото: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU