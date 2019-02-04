В Омске «Тойота», уходя от столкновения, чуть не влетела в дом
Едва не закончилось трагически дорожно-транспортное происшествие в частном секторе Омска. Фото случившегося выложили в паблике «Инцидент Омск».
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По предположению очевидцев, паркетник уходил от столкновения с такси и едва не угодил в стоящий на обочине дом. Затормозив в нескольких метрах от стены постройки. машина буквально повисла на сугробе.
По предварительным данным, во время происшествия никто серьезно не пострадал, машины также не получили значительных повреждений. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.
Фото: vk.com/inci55
ИСТОЧНИК KP.RU