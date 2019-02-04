2019-02-04T10:03:37+03:00
Происшествия

В Омске «Тойота», уходя от столкновения, чуть не влетела в дом

В итоге иномарка буквально повисла на сугробе
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Едва не закончилось трагически дорожно-транспортное происшествие в частном секторе Омска. Фото случившегося выложили в паблике «Инцидент Омск».

- Авария на перекрестке 20 лет РККА - Шебалдина, «Тойота Хайлендер» vs «Яндекс», - сообщает автор поста.

По предположению очевидцев, паркетник уходил от столкновения с такси и едва не угодил в стоящий на обочине дом. Затормозив в нескольких метрах от стены постройки. машина буквально повисла на сугробе.

По предварительным данным, во время происшествия никто серьезно не пострадал, машины также не получили значительных повреждений. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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