В Омске пропала 14-летняя девушка

4 Февр. 09:09 2019-02-04T12:35:00+03:00

Если вы знаете, где находится несовершеннолетняя, просьба обратиться в полицию по телефонам: 79-36-02 или 02. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне она позвонила домой и сказала, что находится у знакомой. Потом отключила телефон

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Родители разыскивают 14-летнюю жительницу Советского округа Наталью Толмачеву. Девушка ушла из дома на улице Энергетиков 3 февраля. Позже она позвонила домой и сообщила, что находится в гостях в некой знакомой. После этого отключила сотовый и перестала выходить на связь.

Приметы Наталии: на вид 14 лет, рост 164 см, волосы русые ниже плеч, глаза карие. На момент ухода была одета в шапку черно-красного цвета, зимнюю куртку с капюшоном синего цвета длиной до колен, черные джинсы, кроссовки черного цвета. При себе имела рюкзак черного цвета.

Если вы знаете, где находится несовершеннолетняя, просьба обратиться в полицию по телефонам: 79-36-02 или 02.

Фото: пресс-служба областного УМВД

ИСТОЧНИК KP.RU