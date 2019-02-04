В Омске пропала 14-летняя девушка
Родители разыскивают 14-летнюю жительницу Советского округа Наталью Толмачеву. Девушка ушла из дома на улице Энергетиков 3 февраля. Позже она позвонила домой и сообщила, что находится в гостях в некой знакомой. После этого отключила сотовый и перестала выходить на связь.
Приметы Наталии: на вид 14 лет, рост 164 см, волосы русые ниже плеч, глаза карие. На момент ухода была одета в шапку черно-красного цвета, зимнюю куртку с капюшоном синего цвета длиной до колен, черные джинсы, кроссовки черного цвета. При себе имела рюкзак черного цвета.
Если вы знаете, где находится несовершеннолетняя, просьба обратиться в полицию по телефонам: 79-36-02 или 02.
Фото: пресс-служба областного УМВД
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