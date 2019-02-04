В Омске в аварии у Дворца пионеров пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 07:35 2019-02-04T07:35:45+03:00

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Второй раз за неделю рядом с остановкой «Дворец пионеров» случилась авария. На этот раз столкнулись три легковушки, 4 человека пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель на машине «Дэу Нексия» ехал со стороны улицы Березовая по Красному пути в направлении улицы Институтская. Он не справился с управлением и врезался в машину «Хендай», которой управлял 27-летний водитель. После удара машину «Дэу Нексия» отбросило на машину «Инфинити», которой управлял 28-летний водитель.

Машины получили серьезные поврежденияФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

После нескольких столкновений 45-летний водитель «Дэу Нексии» получил серьезные травмы, его увезли на скорой. Пострадали также и две пассажирки этой машины, они также обратились за помощью медиков. Также госпитализировали и водителя машины «Хендай». Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU