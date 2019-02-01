2019-02-01T07:33:41+03:00
Происшествия

В страшной аварии на Красном Пути пострадали 3 омича

Их увезли на скорой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В страшной аварии на Красном Пути пострадали 3 омичаВ страшной аварии на Красном Пути пострадали 3 омичаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла около 11 вечера на улице Красный Путь в Омске в районе дворца пионеров. Машина «Субару Легаси» ехала в направлении улицы Березовая, но неожиданно вылетела на встречку в районе дома №155. Там в этот момент ехал автомобиль марки «Фольксваген». Машины столкнулись практически лоб в лоб.

Машины получили сильные повреждения Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Машины получили сильные поврежденияФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Субару» и его 22-летний пассажир получили серьезные травмы, их на скорой увезли в больницу. Госпитализировали медики и 47-летнего водителя «Фольксвагена». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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