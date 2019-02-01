В страшной аварии на Красном Пути пострадали 3 омича
Авария произошла около 11 вечера на улице Красный Путь в Омске в районе дворца пионеров. Машина «Субару Легаси» ехала в направлении улицы Березовая, но неожиданно вылетела на встречку в районе дома №155. Там в этот момент ехал автомобиль марки «Фольксваген». Машины столкнулись практически лоб в лоб.
Машины получили сильные поврежденияФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Субару» и его 22-летний пассажир получили серьезные травмы, их на скорой увезли в больницу. Госпитализировали медики и 47-летнего водителя «Фольксвагена». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины.
ИСТОЧНИК KP.RU