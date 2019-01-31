Омич выращивал коноплю в ритуальной мастерской

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-31T16:07:22+03:00

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В гаражном боксе в Советском округе омич держал мастерскую по изготовлению ритуальных веников. Когда оперативники пришли к нему с проверкой, они обнаружили, что на втором этаже здания, омич выращивает целую плантацию с коноплей. Он бережно выращивал около 60 кустов конопли в специальных горшках, там же он оборудовал лампы и вентиляцию.

У него нашли 40 кустов растенияФото: ГУ МЧС России по Омской области

В пресс-службе омской полиции рассказали, что помимо кустов с коноплей у мужчины изъяли около 10 килограммов с марихуаной и еще 3 грамма синтетических наркотиков. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, на омича завели два уголовных дела. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU