2019-01-31T16:07:22+03:00
Происшествия

Омич выращивал коноплю в ритуальной мастерской

У него нашли 10 кг наркотиков
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич выращивал коноплю в ритуальной мастерскойОмич выращивал коноплю в ритуальной мастерскойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В гаражном боксе в Советском округе омич держал мастерскую по изготовлению ритуальных веников. Когда оперативники пришли к нему с проверкой, они обнаружили, что на втором этаже здания, омич выращивает целую плантацию с коноплей. Он бережно выращивал около 60 кустов конопли в специальных горшках, там же он оборудовал лампы и вентиляцию.

У него нашли 40 кустов растения Фото: ГУ МЧС России по Омской области

У него нашли 40 кустов растенияФото: ГУ МЧС России по Омской области

В пресс-службе омской полиции рассказали, что помимо кустов с коноплей у мужчины изъяли около 10 килограммов с марихуаной и еще 3 грамма синтетических наркотиков. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, на омича завели два уголовных дела. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 1,5 млн раз омичи подключились к сети DOM.RU Wi-Fi
Минпром: газелист не высаживал омского школьника на трассе в мороз, он вышел сам
Омичей предупредили о поддельном молоке
В МЧС рассказали омичам, как пережить надвигающиеся морозы в 40 градусов
Как заказать лекарство на Apteka.ru
Омичка лишилась денег, записавшись на тренинг личностного роста
Сколько прослужит обычная пломба?
Стало известно, откуда в Омскую область чаще всего переезжают на постоянное место жительства
Владимир Пресняков приедет в Омск с юбилейным туром
В Омске будут судить инспектора за взятки в 90 тысяч
На рок-фестивале омича ударили ножом
Пьяный омич ударил брата, потом нападал на врачей, приехавших спасать пострадавшего
Омским пенсионерам волонтеры помогут переключиться на цифровое ТВ
В омском правительстве омичей просят не паниковать из-за массовых минирований
Обвиняемого в гибели беременной омички во время «урагана Леня» предложили посадить на 2 года
Одноклассница омских школьниц, изнасиловавших подругу, рассказала, почему все случилось
Антитеррористическая комиссия Омской области прокомментировала массовые эвакуации
Из-за морозов омских школьников освободят от занятий
В 2018 году омские абоненты «Ростелекома» потратили на разговоры по сотовой связи почти пять миллионов минут
Под Омском водитель маршрутки высадил школьника прямо на трассе
Омич на поминках украл поддельные 5 тысяч и пришел с ними в магазин
У омича за долги приставы арестовали маршрутку
В Омске маршрутка с пассажирами сбила женщину на переходе
«Эти три девочки - наша головная боль»: Педагог рассказала о школьницах, насиловавших подругу