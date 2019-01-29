2019-01-29T07:51:45+03:00
Общество

В Омске автоинспекторы спасли на трассе замерзающего водителя

У него закончился бензин
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске автоинспекторы спасли на трассе замерзающего водителяВ Омске автоинспекторы спасли на трассе замерзающего водителяФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне утром на трассе «Челябинск-Новосибирск» в районе 848 километра инспекторы заметили машину марки «Хонда», она стояла на обочине дороги. 55-летний водитель в течение часа безуспешно пытался остановить проезжающие мимо автомобили.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мужчина ехал из родного Иркутска в Тюмень, однако посередине дороги у него закончился бензин. Его автомобиль заглох и отказывался ехать до заправки, которая находилась в десяти километрах. Вчера с утра в Омске и области был сильный мороз -33 градуса, если бы не подоспевшие вовремя инспекторы, мужчина бы попросту замерз на трассе.

Инспекторы, которые в сильные морозы патрулируют трассы, забрали замерзшего водителя себе в машину и помогли с доставкой топлива в машину. После этого мужчина смог продолжить свой путь.

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