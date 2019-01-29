2019-01-29T07:19:46+03:00
Происшествия

В Омске на видео попала лобовая авария на перекрестке

В ДТП никто серьезно не пострадал [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Авария произошла накануне вечером в Ленинском округе Омска. На перекрестке улицы Полторацкого и Демьяна Бедного водитель на легковушке хотел повернуть на светофоре. Однако на пересечении улиц он не заметил автомобиль, который ехал прямо и которому горел зеленый сигнал светофора. Две легковушки столкнулись практически лоб в лоб.

Авария попала на камеры видеонаблюдения, расположенные на перекрестке, и омичи выложили момент столкновения в социальные сети. По всей видимости, в аварии никто, кроме машин, серьезно не пострадал. В комментариях омичи недоумевают от невнимательности поворачивающего водителя – он поворачивал, абсолютно не убедившись в безопасности маневра. Машины перегородили полосу движения, перед перекрестком образовалась пробка.

ДТП, ул. Д.Бедного, ул. Полторацкого.

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