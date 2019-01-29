В Омске на видео попала лобовая авария на перекрестке
Авария произошла накануне вечером в Ленинском округе Омска. На перекрестке улицы Полторацкого и Демьяна Бедного водитель на легковушке хотел повернуть на светофоре. Однако на пересечении улиц он не заметил автомобиль, который ехал прямо и которому горел зеленый сигнал светофора. Две легковушки столкнулись практически лоб в лоб.
Авария попала на камеры видеонаблюдения, расположенные на перекрестке, и омичи выложили момент столкновения в социальные сети. По всей видимости, в аварии никто, кроме машин, серьезно не пострадал. В комментариях омичи недоумевают от невнимательности поворачивающего водителя – он поворачивал, абсолютно не убедившись в безопасности маневра. Машины перегородили полосу движения, перед перекрестком образовалась пробка.
ДТП, ул. Д.Бедного, ул. Полторацкого.