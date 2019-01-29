В Омске перевернулось такси с пассажирами внутри
Пострадали девушка и ребенок
Пассажиров пришлось вызволять спасателямФото: vk.com
Изменить размер текста:
Авария произошла накануне поздно вечером в городке Нефтяников. На пересечении улицы Энергетиков и 20-го Партсъезда машина «Яндекс.Такси» столкнулась на перекрестке с другим автомобилем и опрокинулась на бок. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам омичей, в машине в момент аварии находилась молодая девушка с ребенком. Они получили травмы, и им понадобилась помощь медиков. Судя по фотографиям, девушку с ребенком и водителя пришлось вызволять из машины нескольким спасателям. Почему произошла авария, очевидцы не сообщают, причины будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.