2019-01-29T06:56:59+03:00
Происшествия

В Омске перевернулось такси с пассажирами внутри

Пострадали девушка и ребенок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пассажиров пришлось вызволять спасателямПассажиров пришлось вызволять спасателямФото: vk.com
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Авария произошла накануне поздно вечером в городке Нефтяников. На пересечении улицы Энергетиков и 20-го Партсъезда машина «Яндекс.Такси» столкнулась на перекрестке с другим автомобилем и опрокинулась на бок. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам омичей, в машине в момент аварии находилась молодая девушка с ребенком. Они получили травмы, и им понадобилась помощь медиков. Судя по фотографиям, девушку с ребенком и водителя пришлось вызволять из машины нескольким спасателям. Почему произошла авария, очевидцы не сообщают, причины будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

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