Омская полиция: все сообщения о минировании оказались ложными
В омской полиции рассказали, чем закончился вчерашний день, когда город накрыла очередная волна сообщений от лжетеррористов.
- В результате проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции с участием областных управлений ФСБ и Росгвардии, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Все объекты функционируют в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Также стражи порядка опровергли информацию, которую «шутники» начали распространять в мессенджерах - никакой гранаты в омской школе обнаружено не было.
Напомним, накануне, 28 января, всем омским экстренным службам пришлось десятки раз выезжать на ложные вызовы о якобы заложенной в школах, больницах и госучреждениях взрывчатке. В общей сложности лжетеррористы «заминировали» 44 учреждения - не пожалели даже тяжелобольных людей в хосписе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стало известно, какие здания в Омске эвакуированы из-за сообщений о «минировании» (Далее...)