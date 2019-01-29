Омская полиция: все сообщения о минировании оказались ложными

СЕГОДНЯ 06:08 2019-01-29T06:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В омской полиции рассказали, чем закончился вчерашний день, когда город накрыла очередная волна сообщений от лжетеррористов.

- В результате проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции с участием областных управлений ФСБ и Росгвардии, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Все объекты функционируют в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Также стражи порядка опровергли информацию, которую «шутники» начали распространять в мессенджерах - никакой гранаты в омской школе обнаружено не было.

Напомним, накануне, 28 января, всем омским экстренным службам пришлось десятки раз выезжать на ложные вызовы о якобы заложенной в школах, больницах и госучреждениях взрывчатке. В общей сложности лжетеррористы «заминировали» 44 учреждения - не пожалели даже тяжелобольных людей в хосписе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, какие здания в Омске эвакуированы из-за сообщений о «минировании» (Далее...)