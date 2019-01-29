Детский омбудсмен РФ высказалась о ЧП в омском садике, где воспитатель заклеивал малышам рот скотчем

СЕГОДНЯ 04:49 2019-01-29T04:49:13+03:00

Изменить размер текста: A A

О скандале в омском детском садике стало известно на днях. Родителям пожаловались сразу несколько ребятишек. Они рассказали, что их воспитатель заклеивал им рты. Родители написали заявление в прокуратуру. Сама педагог и руководство садика объяснили все это тем, что случившееся - игра. Якобы воспитатель привязывала себя скотчем к детям, и все веселились.

Тем не менее, педагог написала заявление по собственному желанию. А следственный комитет начал проверку этого инцидента. Прокомментировала случившееся и детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

- От эмоционального выгорания никто не застрахован, насколько бы ни был пригоден человек для этой работы. Важно диагностировать и снимать симптомы эмоционального выгорания на ранней стадии, а не тогда, когда педагог дошкольного образования начинает отыгрываться на детях, которые, напугавшись, и рассказать толком ничего не могут, - цитирует Федеральное агентство новостей Кузнецову.