СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-28T14:48:22+03:00

В центре Омска задержали 20 раз судимого омича с мешком на санках Фото: Росгвардия по Омской области

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Сегодня ночью росгвардейцы задержали омича, который вез на санках странный груз. Это произошло около двух часов ночи в центре города на улице Красных Зорь. Омич рассказал, что он работает электриком, а в мешке у него силовой кабель, который уже не нужен организации, в которой он работает.

- Поскольку мужчина, более 20 раз судимый за имущественные преступления, так и не смог пояснить в какой именно организации он работает, росгвардейцы доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Позже выяснилось, что 30 метров кабеля он украл с территории организации по продаже строительных пиломатериалов. Сумма ущерба составила 8 000 рублей. На мужчину завели очередное уголовное дело по статье «Кража».