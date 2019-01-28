2019-01-28T14:37:10+03:00
Общество

«Берешь и кидаешь»: На видео сняла, как омич в костюме учит коммунальщиков убирать снег

Мужчина отобрал у них лопату и начал очищать остановку [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мужчина отобрал у них лопату и начал очищать остановкуМужчина отобрал у них лопату и начал очищать остановкуФото: vk.com
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В соцсетях омичи опубликовали видео, на котором они засняли омича, показывающего коммунальщикам, как нужно убирать снег. Презентабельно одетый мужчина припарковал свою машину рядом с остановкой «Партизанская» в центре города, вышел из нее и отобрал лопату у рабочих, которые убирали в этом месте снег. Громко декларируя «Берешь и кидаешь», мужчина начал бодро раскидывать сугроб рядом с остановкой, показывая коммунальщикам, как нужно убирать снег.

Омичи предположили, что это какой-то недовольный чиновник, который решил показать своим подопечным, как лучше расчищать снег. Обескураженные рабочие лишь растерянно смотрели на активного мужчину, лихо орудующего лопатой. Некоторые очевидцы в комментариях написали, что мужчина специально «работал на камеру», он репетировал этот кадр несколько раз, выходя из машины и демонстрируя качественную уборку снега. Остается только догадываться об истинных намерениях омича.

Берешь и кидаешь.

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