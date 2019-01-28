2019-01-28T14:17:04+03:00
Общество

Лоукостер «Победа» запускает рейсы из Омска в Москву

Билеты можно будет купить уже в феврале
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/spottingomskФото: vk.com/spottingomsk
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Лоукостер «Победа» все-такие запускает авиарейсы из Омска в столицу. Напомним, низкобюджетная компания уже пыталась начать работать в нашем регионе в прошлом году, но тогда идея так и не воплотилась.

В этом году перелеты из нашего города в Москву появятся в летнем расписании авиакомпании. Обещают, что билеты можно будет приобрести на ее сайте уже начиная с февраля.

- Всего в летнем расписании «Победы» запланировано около 120 направлений полетов - на 30% больше летнего сезона прошлого года. В рамках региональной программы полетов самолеты «Победы» будут обслуживать не менее 47 внутренних и международных маршрутов без посадки в Москве - почти на 35% больше показателя лета 2018 года, - сообщается на сайте «Победы». - В числе новинок Москва-Ульяновск, Москва-Омск, Санкт-Петербург-Казань, Сочи - Киров. В течение февраля компания откроет продажу билетов на остальные рейсы летнего сезона, в числе которых запланировано 10 новых городов.

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