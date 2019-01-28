В омской больнице 89-летний пенсионер покончил с собой

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-28T13:59:18+03:00

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В Городской клинической больнице № 11 в Амурском поселке на улице Нахимова сегодня обнаружили тело 89-летнего пенсионера. Пациенты, которые увидели омича без признаков жизни, тут же позвали врачей, но мужчине уже ничем нельзя было помочь. Медики вызвали на место происшествия полицию. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Омской области, пожилой пациент, который мог вскоре отпраздновать 90-летие, покончил с собой.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают окончательную причину смерти. Также они выясняют, почему пожилой мужчина решил покончить жизнь самоубийством. О подробностях пока не сообщается.