В омской полиции опровергли слухи о найденной гранате в эвакуированной школе

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-28T13:21:05+03:00

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Из-за сообщений о «минировании» в той или иной школе у родителей учеников началась паника. Читая сообщения в соцсетях и забирая детей из эвакуированных школ, они делились своими впечатлениями с другими мамами и папами. Так, в соцсетях появилась информация о якобы обезвреженной гранате в школе №33. По словам одной из женщин гранату выносили из здания и подтвердили ее подлинность.

В полиции такую информацию поспешили опровергнуть. Там заявили, что в ходе обследования в школе предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Напомним, что сегодня с самого утра в соцсетях омичи сообщали об эвакуации то в одной, то в другой школе. Позже начали появляться сообщения об эвакуации некоторых больниц и других учреждений. Отметим, что ни в одном эвакуированном сообщения об опасных предметах не подтвердились.