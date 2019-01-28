В Омске прокомментировали сообщения о «минированиях» школ и больниц

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-28T12:55:48+03:00

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Сегодня с утра омичи в соцсетях сообщали об эвакуациях в школах и больницах города. Причиной всему стали электронные письма в разные учреждения о якобы заложенной бомбе в зданиях. По всему городу от таких ложных сообщений пострадали больше 50 различных объектов – это школы, больницы, два департамента мэрии и центры занятости. Школьников с занятий отпустили домой, а пациенты больниц ждали в автобусах.

- 28 января на электронные почты ряда предприятий, организаций и учреждений поступают анонимные письма о минировании. Правоохранительные органы совместно с органами исполнительной власти действуют в соответствии со своими полномочиями, ведется проверка каждого сообщения о "минировании" зданий. Проверки продолжаются. По состоянию на текущий момент признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, - прокомментировали ситуацию в аппарате Антитеррористической комиссии Омской области.