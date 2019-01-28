В Омске из-за сообщений о лжеминировании эвакуировали хоспис

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-28T12:39:52+03:00

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Сегодня 28 января, по Омску прокатилась очередная волна сообщений от лжетеррористов. Они звонили через IP-телефонию или отправляли письма с угрозами на электронную почту. Из-за этого пришлось эвакуировать десятки омских школ, больниц и госучреждений.

Не пожалели хулиганы даже смертельно больных людей, которые находятся в хосписе омской больницы № 17.

- Представьте: понедельник, 9 утра, - рассказывает директор благотворительного фонда «Обнимая небо» Наталья Карпетченко. - В палатах 40 тяжелых больных, которым нужно делать уколы и перевязки, чтобы они не мучились от боли. Еще нескольких человек в тяжелейшем состоянии привозят родственники, их необходимо госпитализировать. А из-за эвакуации в отделении осталось три медицинских работника.Трое на 40 умирающих человек. До каких пор это будет продолжаться?