Молодой омич умер после тренировки в спортзале
Причина смерти сейчас устанавливается
Молодой омич умер после тренировки в спортзалеФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Трагедия произошла накануне вечером, около 18.00, на спорткомплексе «Юность», расположенном на улице Богдана Хмельницкого. Молодой 25-летний парень пришел на тренировку в спортзал. Он жил неподалеку от спорткомплекса и регулярно ходил туда на заниматься. Неожиданно молодому человеку стало плохо, работники тренажерного зала вызвали ему скорую. Приехавшие медики провели реанимацию, однако парня спасти не удалось.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, предварительной причиной смерти стало заболевание сердца. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, по которой будет установлена окончательная причина.