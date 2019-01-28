Молодой омич умер после тренировки в спортзале

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-28T12:37:51+03:00

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Трагедия произошла накануне вечером, около 18.00, на спорткомплексе «Юность», расположенном на улице Богдана Хмельницкого. Молодой 25-летний парень пришел на тренировку в спортзал. Он жил неподалеку от спорткомплекса и регулярно ходил туда на заниматься. Неожиданно молодому человеку стало плохо, работники тренажерного зала вызвали ему скорую. Приехавшие медики провели реанимацию, однако парня спасти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, предварительной причиной смерти стало заболевание сердца. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, по которой будет установлена окончательная причина.