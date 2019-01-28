2019-01-28T11:33:18+03:00
Происшествия

В Омске на метромосту столкнулись сразу три автомобиля

От удара их развернуло в противоположном направлении
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на метромосту столкнулись сразу три автомобиляВ Омске на метромосту столкнулись сразу три автомобиляФото: vk.com
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В соцсетях очевидцы опубликовали фотографии аварии на метромосту. Как сообщают водители, проезжавшие мимо аварии, там столкнулись сразу три машины. Авария произошла по направлению из центра на Левый берег и спровоцировала пробку.

От столкновения машины развернуло в обратную сторону. Одна из машин – это машина известного «Яндекс.Такси», аварии с машинами которого омичи регулярно публикуют в социальных сетях. Виновника столкновения очевидцы не называют, вероятно, ДТП поспособствовала скользкая дорога. О пострадавших ничего не сообщается, но машины не получили сильных повреждений. На место уже выехали сотрудники Госавтоинспекции.

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