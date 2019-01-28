2019-01-28T11:14:24+03:00
Происшествия

В Омске пенсионерка заплатила за банку меда и снятие порчи 237 тысяч рублей

Женщину обманули мошенники
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пенсионерка заплатила за банку меда и снятие порчи 237 тысяч рублейВ Омске пенсионерка заплатила за банку меда и снятие порчи 237 тысяч рублейФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне к пенсионерке пришла женщина, которая продавала мед. Она предложила 80-летней омичке купить банку меда за 5000 тысяч рублей. Также она убедила бабушку в том, что на нее наложена порча. Женщина заявила, что поможет снять «проклятие», если пенсионерка принесет ей все свои накопления. Доверчивая бабушка принесла 237 тысяч в конверте, с которого новая знакомая пообещала снять порчу. Она накрыла конверт платком, «поколдовала» над ним и вернула его пожилой омичке.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, пенсионерка узнала об обмане только на следующий день. Она взяла деньги из конверта и пошла в аптеку, там и выяснилось, что купюры поддельные. Полицейские сейчас ищут женщину, обманувшую пенсионерку, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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