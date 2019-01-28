Пьяный омич в маске, угрожая ножом, украл телевизор и плиту из частного дома

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-28T10:21:44+03:00

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Ограбление произошло минувшей ночью на улице 15-ая Марьяновская. В маске и с ножом в руках пьяный грабитель постучался в один из домов. По его словам, дом выглядел заброшенным и он хотел проверить, живет ли там кто-то. Обнаружив внутри человека, он стал угрожать ему ножом и потребовал деньги и ценности. Грабитель забрал из дома телевизор и электроплитку. Он отнес похищенное домой и решил вернуться за ножиком, который оставил на месте преступления.

Как сообщили в пресс-службе полиции, хозяин дома позвонил в полицию и побежал к соседям. Когда они вместе пришли в ограбленный дом, там они вновь застали мужчину в маске. Соседям и хозяину дома удалось закрыть грабителя. После того как мужчина выбросил нож, они его удерживали до приезда полицейских.

Похищенное вернули владельцу, а грабителя задержали. Ранее он уже был судим за кражи. Ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.