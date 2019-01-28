2019-01-28T10:10:34+03:00
Общество

На трассе под Омском насмерть сбили мужчину

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Анна МИКУЛА
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От полученных травм пешеход скончался на месте.От полученных травм пешеход скончался на месте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедией закончилось дорожно-транспортное происшествие на 797 км Исилькульского тракта.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», следуя в направлении села Лузино, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, слева направо по ходу движения автомобиля, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

От полученных травм, 52-летний пешеход скончался на месте. Причины и обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

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