На трассе под Омском насмерть сбили мужчину
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте
От полученных травм пешеход скончался на месте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедией закончилось дорожно-транспортное происшествие на 797 км Исилькульского тракта.
- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», следуя в направлении села Лузино, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, слева направо по ходу движения автомобиля, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
От полученных травм, 52-летний пешеход скончался на месте. Причины и обстоятельства случившегося выясняют полицейские.