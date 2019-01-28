2019-01-28T09:58:51+03:00
Происшествия

В омской школе рассказали, как им сообщили о минировании

На адрес учебного заведения пришло письмо
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омской школе рассказали, как им сообщили о минированииВ омской школе рассказали, как им сообщили о минированииФото: vk.com
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Напомним, сегодня с утра в соцсетях омичи сообщали о массовом «минировании» школ, больниц и других учреждений города. Из-за сообщений об угрозе взрыва школьников эвакуировали сначала на улицу, а потом и вовсе распустили по домам. По информации из соцсетей в городе эвакуировали больше 24 школ, несколько больниц, департаментов мэрии и университетов.

«Комсомолка» решила позвонить в ряд школ, чтобы узнать подробности «эвакуации». Оперативно удалось дозвониться только в одно образовательное учреждение из шести набранных. В остальных, по всей видимости, еще идет проверка. В школе № 132 в Центральном округе нам рассказали, сообщения об угрозе взрыва пришло на почту:

- Пришло электронное письмо на ящик школы. Там написано было, что заложено взрывное устройство. Школу проверили, ничего не нашли.

В полиции пока никак не комментируют сообщения о «минировании».

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