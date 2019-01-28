В Омске недалеко от «Меги» начался сильный пожар

СЕГОДНЯ 09:10 2019-01-28T09:16:16+03:00

Судя по всему, загорелись покрышки в автосервисе [видео]

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Клубы дыма и столб пламени, поднимающиеся над одной из построек на Левом берегу, попало на видео. Очевидцы, проезжавшие мимо на автомобиле, сняли происходящее на телефон. Как выяснилось, на бульваре Архитекторов загорелась котельная. По словам авторов записи все происходит напротив гипермаркета «Мега».

Комментаторы грустно шутят, что тушить пожар некому - все вынуждены выезжать на ложные сообщения о минированиях, волна которых снова накрыла город. Напомним, все экстренные службы сегодня, 28 января, работают на местах, откуда поступили сообщения.

Кстати, несмотря на загруженность, пожарные все-таки приехали и уже начали тушить котельную. Видео, как это происходит, можно посмотреть здесь.