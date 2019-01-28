2019-01-28T08:58:24+03:00
Общество

На границе с Казахстаном омские пограничники за год поймали больше 300 нелегалов

На них завели около 60 уголовных дел
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На границе с Казахстаном за год поймали больше 300 нелегаловНа границе с Казахстаном за год поймали больше 300 нелегаловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через границу Омской области с Казахстаном на территорию России регулярно пытаются попасть нелегальные мигранты. Это граждане разных приграничных стран, которые едут в нашу страну на работу без разрешений и документов. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Омской области за год их сотрудники задержали больше 50 таких нарушителей. Они хотели попасть на территорию Омской области вне пунктов пропуска. Еще 300 хотели пересечь границу по недействительным документам.

- Всего за прошлый год в отношении граждан Российской Федерации и стран Центрально-Азиатского региона возбуждено 59 уголовных дел по ст. 322 «Незаконное пересечение государственной границы, к уголовной ответственности привлечено 47 лиц, - сообщили в ведомстве.

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