Омские дорожники по воскресеньям будут убирать снег по новому графику

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-28T08:42:57+03:00

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Омские дорожники довольно оперативно справились с последствиями снегопада, который накрыл город в конце прошлой недели. Из-за этого пришлось работать в особом режиме даже на выходных. Всего за это время вывезли почти 10,5 кубометров снега. На дороги выпустили 481 уборочную машину. Если раньше дорожники по воскресеньям работали в дежурном режиме, сейчас будут делать это круглосуточно.

- В субботу и воскресенье бригады работали активно, устраняли последствия последних снегопадов, - рассказал директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров. - Убирали снег с автомагистралей, пешеходных переходов, заездных карманов, островков безопасности, скверов, бульваров, парков - всех тех территорий, которые находятся в нашей зоне ответственности. Работы по очистке остановок в центре города закончили, переходим на остальные участки. За прошедшие выходные очистили 622 остановки, 717 пешеходных переходов. Сегодня из-за морозной погоды техника будет работать в, так называемом, разрывном режиме: два-три часа - на улице, затем отогрев гидравлических систем в гаражном боксе и снова выход в линию. Для рабочих предусмотрены автобусы и утепленные машины.