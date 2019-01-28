2019-01-28T08:42:57+03:00
Общество

Омские дорожники по воскресеньям будут убирать снег по новому графику

Они планируют работать без выходных и круглосуточно
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskФото: vk.com/omsk
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Омские дорожники довольно оперативно справились с последствиями снегопада, который накрыл город в конце прошлой недели. Из-за этого пришлось работать в особом режиме даже на выходных. Всего за это время вывезли почти 10,5 кубометров снега. На дороги выпустили 481 уборочную машину. Если раньше дорожники по воскресеньям работали в дежурном режиме, сейчас будут делать это круглосуточно.

- В субботу и воскресенье бригады работали активно, устраняли последствия последних снегопадов, - рассказал директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров. - Убирали снег с автомагистралей, пешеходных переходов, заездных карманов, островков безопасности, скверов, бульваров, парков - всех тех территорий, которые находятся в нашей зоне ответственности. Работы по очистке остановок в центре города закончили, переходим на остальные участки. За прошедшие выходные очистили 622 остановки, 717 пешеходных переходов. Сегодня из-за морозной погоды техника будет работать в, так называемом, разрывном режиме: два-три часа - на улице, затем отогрев гидравлических систем в гаражном боксе и снова выход в линию. Для рабочих предусмотрены автобусы и утепленные машины.

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