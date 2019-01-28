2019-01-28T04:15:55+03:00
Общество

В омских Нефтяниках отключат 20 домов и несколько офисных зданий

Без удобств они останутся на целый день
Станислав МУХИН
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С неудобств начнется рабочая неделя для жителей Нефтяников. В целом микрорайоне на целый день в понедельник отключат холодную воду. Ее не будет с 10 часов до 00 часов. Это связано с ремонтом водопровода в районе дома по улице Проспект Мира, 28.

Как сообщают в пресс-службе "ОмскВодоканал", без холодной воды до полуночи останутся сразу 17 домов по четной стороне улицы. Под отключение попадут и ряд офисных зданий.

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