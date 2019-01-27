В Омской области осудили женщину, которая, защищаясь, убила мужа

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-27T12:40:38+03:00

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Трагедия разыгралась в одном из домов Тюкалинского района 16 августа. Во время ссоры местная жительницы, пытаясь защититься от нападавшего на нее мужа, схватила нож и дважды ударила им мужину - в живот и лицо. Тот от полученных травм скончался. Суд посчитал, что своими действиями сельчанка превысила пределы необходимой обороны.

- Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично и пояснила, что причинила телесные повреждения потерпевшему, убивать того не хотела, - сообщили в Тюкалинском райсуде. - В ходе ссоры потерпевший несколько раз ударил ее, затем взяв нож стал ей угрожать, так как он был пьяный, агрессивный, пошел на нее с ножом в руке, она, испугавшись, что он ее зарежет, взяв нож, дважды ударила потерпевшего в область живота. Все произошло очень быстро. О случившемся сообщила в полицию, вызвала скорую помощь, позвонила родителям. Пояснила, что смерть причинила потерпевшему, защищая себя, так как опасалась за свою жизнь и здоровье, что ее действия были спровоцированы потерпевшим. В содеянном раскаивается, наступления его смерти не желала, хотела, чтобы дети росли в полноценной семье.

Женщину оставили на свободе, но уголовный срок у нее теперь все-таки будет. Ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.