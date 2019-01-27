2019-01-27T12:16:19+03:00
Спорт

Четверо игроков «Авангарда» выступят за сборную России

Они сыграют на Шведских хоккейных играх в феврале
Анна МИКУЛА
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Фото: fhr.ruФото: fhr.ru
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Тренерский штаб сборной команды России по хоккею обнародовал список игроков, которые попали в состав. В том числе на Шведские хоккейные игра, которые пройдут в феврале в рамках Еврохоккейтура, едут четверо игроков «Авангарда».

За сборную выступят вратарь Игорь Бобков, а также нападающий Сергей Шумаков, Денис Зернов и Илья Михеев. Главный тренер команды - Илья Воробьев.

Пока по итогам двух этапов сборная России занимает первое место в Еврохоккейтуре.

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