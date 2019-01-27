Четверо игроков «Авангарда» выступят за сборную России
Они сыграют на Шведских хоккейных играх в феврале
Фото: fhr.ru
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Тренерский штаб сборной команды России по хоккею обнародовал список игроков, которые попали в состав. В том числе на Шведские хоккейные игра, которые пройдут в феврале в рамках Еврохоккейтура, едут четверо игроков «Авангарда».
За сборную выступят вратарь Игорь Бобков, а также нападающий Сергей Шумаков, Денис Зернов и Илья Михеев. Главный тренер команды - Илья Воробьев.
Пока по итогам двух этапов сборная России занимает первое место в Еврохоккейтуре.