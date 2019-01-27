2019-01-27T12:03:34+03:00
Происшествия

На трассе под Омском внедорожник вылетел в кювет и перевернулся

Сейчас водитель ищет очевидцев случившегося
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе под Омском. На объездной дороге из города в Красноярку едва не столкнулись «Хонда» и «Шевроле Нива». Фото случившегося попало в социальные сети.

По утверждению автора поста, водитель «Хонды» выехал с второстепенной дороги и не уступил преимущества в движении. Пытаясь уйти от столкновения, человек, управлявший «Нивой» вывернул руль в сторону. В результате внедорожник вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

Люди находившиеся в машине, получили в аварии травмы. Сейчас они ищут очевидцев случившегося и намерены обратиться в полицию. Если в находились в этом месте в момент ДТП, можете ответить здесь.

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