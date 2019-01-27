2019-01-27T11:51:23+03:00
Происшествия

Омич отобрал у пенсионерки пакет с «киндер-сюрпризом», хлебом и курицей

Грабитель специально выбирал пожилых женщин, которые не могли дать ему отпор
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Не придумал лучшего способа раздобыть себе пропитание, кроме как отбирать продукты у пожилых женщин 48-летний житель Октябрьского округа. В декабре он напал на 77-летнюю женщину, возвращавшуюся из магазине. В пакете, который схватил грабитель, было все, что смогла себе позволить пенсионерка: хлеб, куриная грудка и «киндер-сюрприз» - последний, видимо, для внуков. Тогда его смогли поймать полицейские и прохожие. Мужчину на время следствия выпустили под подписку о невыезде. Но он продолжил грабить беззащитных.

В январе на 24-й Северной он сорвал золотые серьги с 78-летней омички. Еще одно похожее нападение подозреваемый совершил в Октябрьском округе.

- Задержанный в результате оперативно-розыскных мероприятий омич в настоящее время содержится в СИЗО. Направленное в суд уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде в ближайшее время, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Согласно вменяемой статье, за открытое хищение чужого имущества предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет. Но с учетом того, что последующие преступления имели большую тяжесть, в дальнейшем срок наказания может быть увеличен по решению суда.

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