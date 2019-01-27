2019-01-27T09:22:59+03:00
Общество

Омичи стали чаще вызывать скорую

При этом люди жалуются не на ОРВИ, а на высокое давление
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омске увеличилось количество вызовов скорой.В Омске увеличилось количество вызовов скорой.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В Омске по непонятным причинам увеличилось количество вызовов скорой помощи - с 1000 до 1300 в сутки.

- Вызовы связаны с обострением хронических заболеваний, в особенности связанные с давлением. Также немало вызовов из-за высокой температуры у взрослых. Из-за респираторных заболеваний рост вызовов есть, но он небольшой. Причины столь массового ухудшения самочувствия нам неизвестны и непонятны. Это продолжается последние пару недель. Мы вместе с Минздравом анализируем ситуацию и пытаемся выявить причину, пока ее не определили, - цитирует «СуперОмску» главврача омской станции скорой помощи Максим Стуканов.

Также сообщается, что речь идет даже не о сезонной вспышке ОРВИ, часто поступают вызовы от людей, жалующихся на повышенное давление. Пациенты объясняют, что им сложно идти на прием к участковому врачу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске продают самую большую 9-комнатную квартиру за 26 млн
Из-за снежной бури отменили самолет из Омска в Москву
В Омске на Левом Берегу сделают 2 новые остановки
Автобусный рейс Омск - Сургут признали одним из самых длинных
Регоператор ищет в Омске 150 мусорщиков на зарплату 35 тысяч
Егор Летов станет персонажем омского спектакля
В Омске будут перекрывать улицу Рождественского
Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой безлимит»
Присяжные единогласно признали виновным омского экс-чиновника Ровейна, убившего жену
Омичка, задолжавшая 1,5 млн налогов, заплатит штраф в 170 тысяч
В Омске пройдет митинг за введение раздельного сбора мусора
На создание площадок для накопления мусора в Омске из областного бюджета выделят 100 млн
Двое омичей погибли в аварии с фурой в Чувашии
Омич Шаханин требует признать плагиатом почти все песни Газманова
Сотрудники ЧОПа по горячим следам задержали трех мужчин, избивших и ограбивших прохожего