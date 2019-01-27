Омичи стали чаще вызывать скорую

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-27T09:22:59+03:00

При этом люди жалуются не на ОРВИ, а на высокое давление

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В Омске по непонятным причинам увеличилось количество вызовов скорой помощи - с 1000 до 1300 в сутки.

- Вызовы связаны с обострением хронических заболеваний, в особенности связанные с давлением. Также немало вызовов из-за высокой температуры у взрослых. Из-за респираторных заболеваний рост вызовов есть, но он небольшой. Причины столь массового ухудшения самочувствия нам неизвестны и непонятны. Это продолжается последние пару недель. Мы вместе с Минздравом анализируем ситуацию и пытаемся выявить причину, пока ее не определили, - цитирует «СуперОмску» главврача омской станции скорой помощи Максим Стуканов.

Также сообщается, что речь идет даже не о сезонной вспышке ОРВИ, часто поступают вызовы от людей, жалующихся на повышенное давление. Пациенты объясняют, что им сложно идти на прием к участковому врачу.