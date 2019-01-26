В Омске продают самую большую 9-комнатную квартиру за 26 млн

СЕГОДНЯ 14:25 2019-01-26T14:25:31+03:00

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Необычное объявление появилось на специализированном сайте по продаже недвижимости. В центре Омска продают, пожалуй, самую большую в городе квартиру. Ее площадь 485 квадратов, в ней 9 комнат и находится жилье в районе остановки "Турист" на улице Щербанева.

Квартира имеет три этажа и несколько санузлов. Правда, выложить за нее придется кругленькую сумму. Владельцы выставили ее за 26 миллионов рублей.

- Отдельный подъезд, вход. Ремонт на первом этаже выполнен по индивидуальному проекту с использованием дорогостоящих современных материалов. Четыре санузла. Во дворе оборудованы парковочные места. Два гаража, на один автомобиль и на два автомобиля, находящиеся в цокольном этаже. Территория дома под круглосуточной охраной, - говорится в объявлении.