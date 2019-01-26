Из-за снежной бури отменили самолет из Омска в Москву

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-26T11:17:27+03:00

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Непогода вмешалась в планы пассажиров, которые планировали сегодня улететь дневным рейсом из столицы в Омск. Самолет, судя по данным онлайн табло омского аэропорта, должен был приземлиться в нашем городе в 14.20. Однако рейс СУ-1640 отменен. Пока неясно, когда пассажиры смогут вылететь в Омск.

Связано это со снежной бурей, которая обрушилась на Москву. В столице отменено более 100 рейсов. Отменен и рейс СУ-1641, который должен был вылететь из нашего города сегодня, в субботу, в 15.20. По остальным направлениям омский аэропорт работает в штатном режиме.