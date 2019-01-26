2019-01-26T07:48:09+03:00
Общество

В Омске на Левом Берегу сделают 2 новые остановки

Их установят для удобства пассажиров
Станислав МУХИН
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Павильоны поставят на дублере улицы Лукашевича.Павильоны поставят на дублере улицы Лукашевича.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Стало известно о планах мэрии установить две дополнительные остановки общественного транспорта. Они появятся на дублере улицы Лукашевичка, где жителей Левого Берега обслуживает маршрут №410. Сейчас, чтобы сесть на маршрутку, жителям близлежащих микрорайонов приходится преодолевать пешком 1-1,5 километра.

Новые остановки появятся на дублере Лукашевича в районе бульвара Зеленый и рядом с Левобережным рынком. В департаменте транспорта рассчитывают, что это улучшит транспортную доступность жителей близлежащих районов.

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