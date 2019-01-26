В Омске на Левом Берегу сделают 2 новые остановки

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-26T07:48:09+03:00

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Стало известно о планах мэрии установить две дополнительные остановки общественного транспорта. Они появятся на дублере улицы Лукашевичка, где жителей Левого Берега обслуживает маршрут №410. Сейчас, чтобы сесть на маршрутку, жителям близлежащих микрорайонов приходится преодолевать пешком 1-1,5 километра.

Новые остановки появятся на дублере Лукашевича в районе бульвара Зеленый и рядом с Левобережным рынком. В департаменте транспорта рассчитывают, что это улучшит транспортную доступность жителей близлежащих районов.