В Омске на Левом Берегу сделают 2 новые остановки
Их установят для удобства пассажиров
Павильоны поставят на дублере улицы Лукашевича.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Стало известно о планах мэрии установить две дополнительные остановки общественного транспорта. Они появятся на дублере улицы Лукашевичка, где жителей Левого Берега обслуживает маршрут №410. Сейчас, чтобы сесть на маршрутку, жителям близлежащих микрорайонов приходится преодолевать пешком 1-1,5 километра.
Новые остановки появятся на дублере Лукашевича в районе бульвара Зеленый и рядом с Левобережным рынком. В департаменте транспорта рассчитывают, что это улучшит транспортную доступность жителей близлежащих районов.