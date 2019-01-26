2019-01-26T06:49:37+03:00
Общество

Автобусный рейс Омск - Сургут признали одним из самых длинных

Его протяженность почти 1500 км
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Интересное исследование провел один из порталов, специализирующихся на путешествиях и туризме. Там решили составить рейтинг самых длинных междугородних маршрутов. В него попал и рейс Омск - Сургут. У этого направления 15 место в списке. Его протяженность составляет почти 1400 километров. Билет на автобус стоит порядка 2 500 рублей.

Кстати, лидером стал рейс Дербент - Санкт - Петербург, длина которого 2706 километров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24