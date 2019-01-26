Автобусный рейс Омск - Сургут признали одним из самых длинных

СЕГОДНЯ 06:49 2019-01-26T06:49:37+03:00

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Интересное исследование провел один из порталов, специализирующихся на путешествиях и туризме. Там решили составить рейтинг самых длинных междугородних маршрутов. В него попал и рейс Омск - Сургут. У этого направления 15 место в списке. Его протяженность составляет почти 1400 километров. Билет на автобус стоит порядка 2 500 рублей.

Кстати, лидером стал рейс Дербент - Санкт - Петербург, длина которого 2706 километров.