Регоператор ищет в Омске 150 мусорщиков на зарплату 35 тысяч

СЕГОДНЯ 05:52 2019-01-26T05:52:31+03:00

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На открытии очередного мусоросортировочного комплекса в Кировском округе стало известно о планах регионального оператора по набору персонала. В ООО "Магнит" рассказали, что в данный момент ищут 100 - 150 сотрудников на линию по переработке отходов.

- Ищем специалистов, которые будут работать у нас. Ждем 150 человек с зарплатой 35 тыс. рублей и полным соцпакетом, – цитирует Омск-Информ директора ООО "Магнит" Сергея Шевченко. – Каждый будет работать 2 дня в день, 2 дня в ночь и 2 дня отдыхать. Будет вот такой постоянно плавающий график. Будет 3 смены.

Зарплата у сотрудников будет белая. А весь персонал научат работать с отходами.